Haberler Yaşam Haberleri Başkan Erdoğan’dan usta öğreticilere zam müjdesi! Usta öğretici, Kur’an Kursu öğretmeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 18:40 Son Güncelleme: 18.7.2022 18:40

Başkan Erdoğan’dan usta öğreticilere zam müjdesi! Usta öğretici, Kur’an Kursu öğretmeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı kararları ulusa sesleniş konuşmasıyla duyuruldu. Kabine Toplantısı sonuçları arasında Usta öğretici ve Kur’an kursu öğretmenlerine maaş zammı müjdesi de verildi. Bu son dakika gelişmesinin ardından detayları öğrenmek isteyenler “usta öğretici, Kur’an kursu öğretmeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu?” şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan usta öğretici, Kur’an kursu öğretmeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Başkan Erdoğan’dan usta öğreticilere zam müjdesi! Usta öğretici, Kur’an Kursu öğretmeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu. Son dakika açıklamasında Başkan Erdoğan usta öğretici ve Kuran kursu öğretmenlerine maaş zammı müjdesi de verdi. Bu son dakika gelişmesinin ardından "usta öğretici, Kur'an kursu öğretmeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları üzerinden bilgi sahibi olmak için araştırmalarını sürdürüyor.

USTA ÖĞRETİCİ, KUR'AN KURSU ÖĞRETMENİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Usta öğretici maaş zammı ve tüm detaylar şöyle;

USTA ÖĞRETİCİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Resmi eğitim-öğretim kurumlarında görev yapan usta öğreticilere her 5 ders için ilave 1 ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse giren bir öğretmen, usta öğretici veya Kur'an kursu öğreticisinin alacağı ücret 5740 TL'ye çıkacaktır.



KYK KREDİLERİ ALINAN ANAPARA KADAR GERİ ÖDENECEK

Başkan Erdoğan KYK kredi faizleriyle ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdık. Yılbaşında bu rakamları yine artıracağız. Öğrenim kredisi başvuran her öğrenciye veriliyor. Alınan kredilerin ödemeleri mezun olduktan 2 sene sonra alınmaya başlanıyor. İş bulamadıysa bu genç ödemeyi E-Devlet üzerinden erteleyebiliyor...



Bugüne kadar kredilerin ödemeleri yurt içi piyasa endeksi üzerinden alınıyor. Hiçbir zaman kredi faizi uygulaması yapmadık. Bay Kemal faizden bahsediyor. Gel sıkıyorsa ispatla. Kimden faiz almışız. Son dönemde enflasyonun arzu edilmeyen rakamlara yükselmesi istenmeyen rakamların ortaya çıkmasına neden oldu...



Gençlerimizi bu yükün altında bırakamazdık. Kredi geri ödemelerinin alınan rakamı üzerinden ödenmesine karar verdik. Anapara geri alınacak."

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Başkan Erdoğan’dan usta öğreticilere zam müjdesi! Usta öğretici, Kur’an Kursu öğretmeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
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