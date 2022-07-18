Başkan Erdoğan’dan usta öğreticilere zam müjdesi! Usta öğretici, Kur’an Kursu öğretmeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu. Son dakika açıklamasında Başkan Erdoğan usta öğretici ve Kuran kursu öğretmenlerine maaş zammı müjdesi de verdi. Bu son dakika gelişmesinin ardından "usta öğretici, Kur'an kursu öğretmeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları üzerinden bilgi sahibi olmak için araştırmalarını sürdürüyor.
Usta öğretici maaş zammı ve tüm detaylar şöyle;
Resmi eğitim-öğretim kurumlarında görev yapan usta öğreticilere her 5 ders için ilave 1 ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse giren bir öğretmen, usta öğretici veya Kur'an kursu öğreticisinin alacağı ücret 5740 TL'ye çıkacaktır.
Başkan Erdoğan KYK kredi faizleriyle ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"Kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdık. Yılbaşında bu rakamları yine artıracağız. Öğrenim kredisi başvuran her öğrenciye veriliyor. Alınan kredilerin ödemeleri mezun olduktan 2 sene sonra alınmaya başlanıyor. İş bulamadıysa bu genç ödemeyi E-Devlet üzerinden erteleyebiliyor...
Bugüne kadar kredilerin ödemeleri yurt içi piyasa endeksi üzerinden alınıyor. Hiçbir zaman kredi faizi uygulaması yapmadık. Bay Kemal faizden bahsediyor. Gel sıkıyorsa ispatla. Kimden faiz almışız. Son dönemde enflasyonun arzu edilmeyen rakamlara yükselmesi istenmeyen rakamların ortaya çıkmasına neden oldu...
Gençlerimizi bu yükün altında bırakamazdık. Kredi geri ödemelerinin alınan rakamı üzerinden ödenmesine karar verdik. Anapara geri alınacak."