Başkan Erdoğan’dan usta öğreticilere zam müjdesi! Usta öğretici, Kur’an Kursu öğretmeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu. Son dakika açıklamasında Başkan Erdoğan usta öğretici ve Kuran kursu öğretmenlerine maaş zammı müjdesi de verdi. Bu son dakika gelişmesinin ardından "usta öğretici, Kur'an kursu öğretmeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları üzerinden bilgi sahibi olmak için araştırmalarını sürdürüyor.

USTA ÖĞRETİCİ, KUR'AN KURSU ÖĞRETMENİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Usta öğretici maaş zammı ve tüm detaylar şöyle;