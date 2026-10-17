Başkan Erdoğan’dan yazar Cevat Özkaya için taziye mesajı

Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşantısıyla, karakteriyle, çalışmalarıyla düşünce dünyamızda önemli izler bırakan Pınar Yayınları editörü Cevat Özkaya Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör