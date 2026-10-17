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Giriş Tarihi: 17.10.2026 20:58

Başkan Erdoğan'dan yazar Cevat Özkaya için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kolon kanseri nedeniyle 72 yaşında hayatını kaybeden Pınar Yayınları'nın kurucularından, Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Cevat Özkaya için taziye mesajı yayımladı.

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AA
Başkan Erdoğan’dan yazar Cevat Özkaya için taziye mesajı
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Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşantısıyla, karakteriyle, çalışmalarıyla düşünce dünyamızda önemli izler bırakan Pınar Yayınları editörü Cevat Özkaya Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#RECEP TAYYİP ERDOĞAN
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Başkan Erdoğan'dan yazar Cevat Özkaya için taziye mesajı
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