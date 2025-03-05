Başkan Erdoğan’ın iftara gittiği site sakinleri konuştu: Dünya gözüyle görmek istiyordum…

"BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR HİSTİ..."

Site yöneticisi Hilmi Özcan, "Cumhurbaşkanımız dün iftar yemeğine bizim binamıza geldi. Kendilerini ağırladık. İftarını açtı. Gündüz öğlene doğru sivil arkadaşlar geldi. Buraları komple kontrol ettiler. Ben de yönetim başkanı olarak 'Yardımcı olabilir miyim?' diye sordum. Akşam yetkili birisi iftara gelecek dediler. İkindiye doğru Cumhurbaşkanının geleceğini öğrendik. Görüşme şansım oldu. Birebir konuştuk, sohbet ettik ve çay içtik. Bizim için çok güzel bir histi, bize nasip oldu" ifadelerini kullandı.