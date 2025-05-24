Başkan Saygılı’dan Onat Tüneli üzerinden Tugay’a yanıt!

Saygılı yaptığı açıklamada," Yaklaşık 10 yıldır bir tüneli bitiremeyen CHP belediyeciliği, şimdi de topu yine hükümete atmaya çalışıyor. Buca Onat Tüneli başladıktan sonra üçüncü CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı görevde, tünel hâlâ bitmedi. AK Parti'nin İzmir'e kazandırdığı eserler ortada. Şehrin dört bir yanında, ulaşımdan sağlığa, spordan eğitime kadar yüzlerce yatırım var." dedi

CHP'li Aziz Kocaoğlu döneminde temeli atılan ve 2020'de bitirileceği vaad edilen Buca Onat Tüneli, takvimler 2025 yılını göstermesine rağmen henüz tamamlanamadı. Tünelin devam eden inşaatını ziyaret eden İzBB Başkanı Cemil Tugay'ın, 'hükümet inşallah İzmir'e hizmet edecek' sözlerine AK Parti İzmir il Başkanı Bilal Saygılı'dan yanıt gecikmedi. Saygılı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Yaklaşık 10 yıldır bir tüneli bitiremeyen CHP belediyeciliği, şimdi de topu yine hükümete atmaya çalışıyor! Buca Onat Tüneli başladıktan sonra üçüncü CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı görevde, tünel hâlâ bitmedi. Tarih üstüne tarih verip İzmirli'yi oyalayan bu zihniyet, ne yazık ki hizmet üretme becerisinden yoksun. Sayın Cemil Tugay'a tavsiyemiz şudur: Temcit pilavı gibi aynı söylemleri ısıtıp ısıtıp "hükümet hizmet etmiyor" demek yerine, önce kendi işinize bakın. AK Parti'nin İzmir'e kazandırdığı eserler ortada. Şehrin dört bir yanında, ulaşımdan sağlığa, spordan eğitime kadar yüzlerce yatırım var. Ama siz? Yarım kalmış projeler, çözülemeyen altyapı, kokan bir Körfez ve günü kurtarmaya çalışan bir anlayış…İzmir artık laf değil, iş istiyor! Ve İzmirli, bu beceriksizliğin farkında!" İfadelerini kullandı.