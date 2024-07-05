Başkan Sekmen’den kentsel dönüşüm incelemesi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kent merkezinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Başkan Sekmen, modern ve yaşanabilir bir şehir hedefi doğrultusunda planladıkları projeleri aralıksız sürdürdüklerini vurguladı.

Başkan Sekmen, kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Pelit Meydanı'ndaki çalışmaları yerinde incelediğini ifade etti. Çalışmalar hakkında bilgi verirken, "Erzurum'u yeniden inşa ve ihya etmek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda, Pelit Meydanı'nda gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm projesi, şehir dokusuna uygun, modern ve sürdürülebilir bir yapılaşmayı hedefliyor" dedi.

Başkan Sekmen, incelemeler sırasında vatandaşlarla da bir araya geldiğini ve onların görüşlerini dinlediğini belirtti. "Vatandaşlarımızla sohbet etmeyi asla ihmal etmiyoruz. Bizleri sıcak sohbetleri ve samimiyetleri ile karşılayan tüm hemşehrilerime ve esnaf kardeşlerime teşekkür ediyor, hayırlı ve bol kazançlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının sadece fiziksel yapıları yenilemekle kalmadığını, aynı zamanda sosyal ve ekonomik yaşamı da canlandırdığını vurgulayan Sekmen, Pelit Meydanı projesinin yanı sıra, şehir genelinde pek çok başka kentsel dönüşüm projesinin de devam ettiğini ve bu projelerin tamamlanmasıyla Erzurum'un çehresinin önemli ölçüde değişeceğini sözlerine ekledi. Sekmen, "Erzurum'u daha modern, daha yaşanabilir ve daha çağdaş bir şehir haline getirmek için çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin desteği ve işbirliği ile bu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in liderliğinde yürütülen kentsel dönüşüm projeleri, Erzurum'un geleceğine yapılan en büyük yatırımlardan biri olarak görülüyor. Başkan Sekmen, Erzurum'un her alanda gelişmesi ve kalkınması için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiklerini belirterek, şehri modern ve yaşanabilir bir yapıya kavuşturma yolunda kararlılıkla ilerlediklerini ifade etti.