Haberler Yaşam Haberleri Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: Önümüzde kritik 72 saat var
Giriş Tarihi: 9.11.2024 09:59 Son Güncelleme: 9.11.2024 10:18

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: Önümüzde kritik 72 saat var

Antalya'da CHP’li  Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu E.U. (17), evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu.  Üzücü haberin ardından İstanbul’dan toplantıdan ilk uçakla Antalya’ya dönen Ameliyata Başkan Uysal, “Önümüzdeki 72 saat çok önemli.” Paylaşımında bulundu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: Önümüzde kritik 72 saat var

Olay 8 Kasım günü Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde meydana geldi. CHP'den 3 dönemdir Muratpaşa Belediye Başkanı olan Ümit Uysal'ın oğlu E.U., evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. E.U.'yu kan içerisinde gören yakınları, kucaklayarak binadan indirip, otomobil ile yakındaki özel bir hastaneye götürdü.

SEVENLERİ HASTANEYE KOŞTU

Özel hastanenin acil servisinde müdahale edilen E.U. ameliyata alındı. Ameliyat sürdüğü sırada, haberi alan Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara ve CHP parti yöneticileri, hastanenin acil servisine geldi. E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi. Toplantı için İstanbul'da bulunan CHP'li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın ise haberi alınca ilk uçakla Antalya'ya yola çıktığı belirtildi. E.U.'nun bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı iddia edildi.

PAYLAŞIM YAPTI

Üzücü haberin ardından İstanbul'dan apar topar dönen Başkan Ümit Uysal hastaneye koştu. Oğlu'nun sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Ardından şu paylaşımda bulunda, "Oğlum Efe ile ilgili iyi dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Başarılı bir ameliyat geçirdi, önümüzdeki 72 saat çok önemli. Şu an bir baba olarak duygularımı ifade etmem mümkün değil. Kamuoyunun anlayış göstereceğine inanıyor, kalbi bizimle olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: Önümüzde kritik 72 saat var
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