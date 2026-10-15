Başkan Vekili Şen’den Ankara çıkarması! 1 günde 3 bakan İle görüştü

Menderes'in gelişimine katkı sunacak projelerle ilgili kurumlarla yoğun görüşmeler gerçekleştiren Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, Ankara'ya adeta çıkarma yaptı. Başkan Vekili Şen, bir günde 3 Bakan ile bir araya geldi.

İLK DURAK KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen'in ilk durağı Kültür ve Turizm Bakanlığı oldu. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret eden Şen, Menderes'in turizm potansiyeli başta olmak üzere kültür ve sanat alanında ki yatırımlarıyla ilgili projeleri Bakan Ersoy'a iletti. Başkan Vekili Şen ikinci görüşmesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaparken son görüşmesini ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile yaptı.

PROJELER ELE ALINDI

AK Parti Genel Sekreteri, İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve AK Partili İlçe Belediye Başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantılarda İzmir başta olmak üzere Menderes'in geleceğine katkı sunacak projelerle ilgili görüşme gerçekleştirildi.

MESELEMİZ MENDERES

Ankara'da ki programları hakkında konuşan Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, '' Başkent'imizde çok yoğun ve verimli bir gün geçirdik. 3 Bakan'ımız ile bir araya gelerek Menderes'imizin geleceğine katkı sunacak yatırımları konuşma fırsatımız oldu. Amacımız güzel ilçemize değer katacak projeleri kazandırmak. Bu kapsamda da Kültür ve Turizm Bakan'ımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan'ımız Sayın Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakan'ımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldik. Görüşmelerimizde AK Parti Genel Sekreterimiz Sayın Eyüp Kadir İnan, AK Parti İl Başkanımız Sayın Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay ve AK Partili ilçe belediye başkanlarımız da yer aldı. Kendilerine ilçemize verdikleri değer için tüm Menderesli hemşehrilerim adına teşekkür ederim. Menderes'imiz için hep birlikte aşkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Ortak akılla, güçlü işbirliğiyle ve hizmet anlayışıyla çalışmalarımız sürecek. Çünkü meselemiz memleket, meselemiz Menderes'' dedi.