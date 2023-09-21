Ulu Camii UNESCO Dünya Mirası listesine eklendi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 45'inci UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında, Afyonkarahisar Ulu Camii, Dünya Mirası listesine alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca UNESCO'ya "Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri" adı ile iletilen, Dünya Miras Komitesi'nin kararı sonucunda Afyonkarahisar Ulu Cami Dünya Mirası listesine girdi.

751 YILDIR ASIRLARA DİRENEREK AYAKTA DURUYOR

Afyonkarahisar'ın en büyük camilerinden birisi olan, Anadolu Selçukluları Devri'nde 1272-1277 yılları arasında Sahipata Nusretiddün Hasan tarafından Mimar Emir Hacı Bey'e yaptırılan Ulu Cami, UNESCO Dünya Mirasları listesine eklendi. Günümüzde eski biçimi korunarak yeniden onarılan cami, ahşap mimarisi ve sırlı tuğlalı baklava dilimi tuğla mimarisiyle Selçuklu Dönemi'nin eşsiz örneklerinden birisi konumunda bulunuyor. Mimarisi ile kendine hayran bırakan ve çivi kullanılmadan yapılan Ulu Cami, tam 751 yıldır asırlara direnerek ayakta duruyor.

"DEĞERLERİMİZİ TÜM DÜNYAYA TANITIYORUZ"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kentin tarihi değerlerini tüm dünyaya tanıtmak adına tescil girişimleri ile beraber UNESCO'da Afyonkarahisar'ın önemli bir yeri olduğunu belirtti. Başkan Mehmet Zeybek, "Ulu Camimiz maneviyatı ve eşsiz özelliği ile Afyonkarahisar'ın en büyük değerlerinden birisi. Ahşap mimarisi ve sırlı tuğlalı baklava dilimi tuğla mimarisiyle Selçuklu döneminin eseri tarihi camimiz için gerekli girişimleri 2021 yılında başlatmıştık. Bu girişimler sonucu Ulu Cami, UNESCO Dünya Mirası Listesine girdi" diye konuştu.

MUTLULUK DUYUYORUZ

"Turizm potansiyelinin arttırılması ve gelecek nesillere değerlerimizi aktarmak adına yaptığımız çalışma kapsamında böylesine sevindirici bir haber almak bizler için onur ve gurur kaynağı" diyen Başkan Zeybek, "Bu yapının korunmasına katkıda bulunmak, UNESCO tarafından tescil almasına vesile olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Afyonkarahisar'ımızın değerlerini tüm Dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Hayırlı olmasını temenni ederek Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Bakanlık yetkililerine de teşekkür ediyorum" dedi.