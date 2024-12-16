Başkana vidanjör ve su isyanı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, halkın sorunlarını dinlemek için gittiği Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde, öfkeli bir vatandaş grubuyla karşılaştı. Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğu iddia edilen yüksek su faturaları ve vidanjör ücretlerinin 3 bin liraya çıkması mahalle sakinlerini çileden çıkardı.Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik'te programın yapılacağı mahalle meydanında toplanan vatandaşlar, Başkan Yüceer'i yoğun bir şekilde protesto ederken, "Hizmet yok, ama Türkiye'nin en pahalı suyunu ödüyoruz!" şeklindeki sert tepkilerini dile getirdi.Toplanan kalabalık, başkanın seçim vaadi olan suya indirimin aksine yüzde 50 zam yapılması ve vidanjör ücretlerinin 3 bin lira olmasının hayatlarını zorlaştırdığını söyledi. Tepkilerin odağında yer alan altyapı eksiklikleri, suya ve vidanjöre zam, mahalle sakinlerinin en büyük şikayetleri arasında yer aldı. Su faturalarındaki artış da mahallelinin sabrını taşıran bir diğer konu oldu.Mahallelinin yoğun tepkileri ve sık sık yükselen "Yeter artık" ve yuhalamaları, Başkan'ın açıklamalarını güçlükle sürdürmesine neden oldu. Toplantıya eşlik eden Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter ise vatandaşları sakinleştirmek için defalarca araya girdi. Sorunların çözümü için belediyelerin ortak bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Bozkurter, halktan sabır ve anlayış bekledi. Ancak mahalle sakinlerinin, sorunların çözülememesi nedeniyle öfkesi dinmedi. Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki tepkiler, Tekirdağ'daki altyapı ve su fiyatları konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Mahalle sakinleri, sorunların çözümü için somut adımlar atılmasını bekliyor. İHA