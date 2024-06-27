Başkandan Çorlu Deresi’nde suçüstü

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Toprak, Çorlu Deresi'ndeki kirliliği yerinde inceledi. Toprak "Bölgemizin kanayan yarası olan, yıllardır atık su deşarjı ile kirletilen ve ilçemiz sınırlarından geçen Çorlu Deresi'ndeki kirliliği yerinde inceledim. Dereyi kirleten kaynaklarla ilgili tespitlerimizi yaptık. Ergene Derin Deniz Deşarj projesinin hayata geçmesiyle birlikte dereye yapılan endüstriyel atık su deşarjlarının azaldığını gördük" dedi. Ancak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TESKİ'nin 6 ayrı noktadan evsel atık suları hiçbir işlem yapmadan, olduğu gibi Çorlu Deresi'ne bıraktığını tespit ettiklerini söyleyen Toprak şöyle devam etti: "Evsel atık sular arıtılmadan dereye deşarj edildiği için derenin kokusu ve kirliliği artıyor. Deredeki kirlilik ve koku problemini çözmek için gerekli girişimlerde bulunduk. Devlet Su İşleri (DSİ) ile gerekli görüşmeleri yaptık ve ekipler deredeki ıslah çalışmalarına başladı. Tamamlanınca Çorlu Deresi'ndeki koku ve kirlilik büyük ölçüde azalacak. TESKİ de dereye yapılan deşarjları kontrol altına alarak, bu atık suları arıtma tesisinde artırsa derede kirlilik ve koku büyük ölçüde giderilmiş olacak. Ergene Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her sorununda yanlarında olacağız."