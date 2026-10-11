Başkan Ağdemir’den “Hakimlik garantili baro” iddialarına tepki

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Av. Gökhan Ağdemir, kamuoyuna yaptığı açıklamada, son günlerde kendisi ve barosu hakkında yayımlanan haberlerde konuşmasının öncesinin ve bağlamının göz ardı edildiğini ifade etti. Konuşmasının yalnızca belirli bir bölümünün kesilerek servis edildiğini belirten Ağdemir, bu yolla kamuoyunda gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturulduğunu kaydetti.

"BİR BARONUN GÖREVİ YALNIZCA AVUKATLARIN HAKLARINI SAVUNMAK DEĞİLDİR"

Bir baronun sorumluluklarının yalnızca avukatların hak ve menfaatlerini savunmakla sınırlı olmadığını belirten Ağdemir, genç hukukçuların yetişmesine katkıda bulunmanın ve mesleki gelişimlerini desteklemenin de önemli görevler arasında yer aldığını ifade etti. Ankara 2 No'lu Barosu olarak bu anlayışla Staj Eğitim Merkezini hayata geçirdiklerini aktaran Ağdemir, merkezde genç meslektaşların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye, onları meslek hayatına daha donanımlı hazırlamaya yönelik kapsamlı bir eğitim süreci yürüttüklerini belirtti.

"BAŞARILARINI İLGİLİ MERCİLERE ANLATMAK SORUMLULUĞUMUN GEREĞİDİR"

Staj Eğitim Merkezinde eğitim alan ve kendi başarılarıyla hâkimlik ve savcılık sınavlarını kazanan genç hukukçuların mesleki yeterliliklerini ve başarılarını ilgili mercilere anlatmanın önemine değinen Ağdemir, bu hukukçuların yanında durmanın ve gelişimlerini desteklemenin baro başkanı olarak sorumluluğunun doğal bir gereği olduğunu kaydetti.

"ZAVALLI BİR ALGI YARATMA ÇABASININ AÇIK GÖSTERGESİ"

Açıklamalarının bağlamından koparılarak "hâkimlik garantili baro" gibi ifadelere dönüştürülmesine tepki gösteren Ağdemir, söz konusu yayınların baro seçimlerine yalnızca bir hafta kala yapıldığına dikkat çekti. Ağdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Açıklamalarımın bağlamından koparılarak 'hâkimlik garantili baro' gibi ucuz ve seviyesiz ifadelerle servis edilmesi, baro seçimlerine yalnızca bir hafta kala zavallı bir algı yaratma çabasının açık göstergesidir."

"EĞİTİMDEKİ EMEĞİMİZİN İTİBARSIZLAŞTIRILMASINA SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Eleştiriye açık olduklarını belirten Ağdemir, buna karşın sözlerinin kesilerek anlamının değiştirilmesine, eğitim çalışmalarının itibarsızlaştırılmasına ve meslektaşlarının başarılarının siyasi hesaplara malzeme edilmesine karşı sessiz kalmayacaklarını ifade etti. Ankara 2 No'lu Barosu Staj Eğitim Merkezinde yetişen, mesleki sınavlarda başarı gösteren ve bugün hukuk camiasının farklı alanlarında görev üstlenen tüm meslektaşlarıyla gurur duyduklarını belirten Ağdemir, bu başarıların desteklenmeye devam edileceğini vurguladı.

"NİTELİKLİ HUKUKÇULAR YETİŞTİRMEK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ağdemir, Ankara 2 No'lu Barosu olarak ülkeye daha nitelikli ve donanımlı hukukçular kazandırmak, hukuk camiasına değer katmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.