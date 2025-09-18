Başkanın şoförü kazada öldü

16 Eylül günü sabah erken saatlerde Gaziantep-Nizip karayolunda meydana gelen olayda 06 KOS 33 plakalı şahsi aracıyla Gaziantep'ten Nizip'e doğru hareket halinde olan Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel'in makam şoförü Mahli Çağlayan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak takla attı. Metrelerce savrulan araçtan fırlayan Çağlayan kazada ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Çağlayan, 2 gün boyunca yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çağlayan'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.