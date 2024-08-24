Başkanın eşi protestocu çiftçi oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Partisi tarafından Gaziantep'te düzenlenen fıstık mitingine katıldı. Gaziantep Havalimanı'nda inen Özel yolda durarak fıstık bahçelerindeki üreticilerle konuştu. Bu sırada önü traktörlü bazı kişiler tarafından kesilen Özel aracından inerek bu kişilerle konuştu. Özel'in konuşmasını buradaki eylemi ise CHP'li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan sosyal medya hesabından paylaştı. Doğan'ın paylaştığı fotoğraflarda Özel ile tokalaşıp konuşan kadının Ali doğan'ın eşi Aslıhan Doğan olduğu ortaya çıkınca sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda eleştirel yorum yapıldı.