Başkent’in tarihi mahallesinde yemyeşil dönüşüm

Ankara'nın kalbi Kızılay'da yer alan tarihi Saraçoğlu Mahallesi, örnek bir kentsel dönüşüm projesiyle başkentin yeni cazibe merkezine dönüştü. Bölgeye 119 konut, 237 iş yeri ve 159 odalı bir apart otel kazandırıldı. 200'ü aşkın anıt ağaç korundu, 3 binden fazla yeni ağaç dikildi. 44 bin metrekaresi yeşil alan olan bölgede çocuk parkı da yapılarak miniklere armağan edildi.Saraçoğlu Mahallesi, cumhuriyet tarihinin ilk toplu konut projesinin yapıldığı nokta olarak dikkat çekiyor. Yapımı 1946 yılında tamamlanan mahalle, aradan geçen uzun yıllar sebebiyle zamana yenik düşerek ihtişamını kaybetti. Atıl durumdaki bölgeye ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, 2020 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından harekete geçildi. 82 bin metrekare alanda başlatılan koruma, yenileme ve yaşatma projesi, Saraçoğlu Mahallesi'ni eskisinden de güzel bir başyapıta dönüştürdü.Proje sayesinde tarihi bölgeye 119 yeni konut inşa edildi. Konutların tamamı geleneksel Türk mimarisiyle yükseldi. 237 iş yeri ve 159 odalı apart otel de bölgeye kazandırılan diğer yapılar oldu. Çalışmalar esnasında doğanın ve çevrenin korunmasına üst düzey hassasiyet gösterildi. Bölgedeki 210 anıt ağaç korumaya alınırken, 3 binin üzerinde yeni ağacın dikimi yapıldı. Sosyal donatıları, kafeleri ve yemyeşil alanlarıyla Saraçoğlu Mahallesi, Ankara'nın kalbinde vatandaşlara nefes alabilecekleri yeni bir buluşma adresine dönüştü. Saraçoğlu Mahallesi'nin yeni görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sevgili Başkentliler, Ankara'nın kalbindeki Saraçoğlu Mahallesi'nin yenilenen yüzünü gördünüz mü? Bugün Saraçoğlu'nda vakit geçirmek, doğa ve tarih ile iç içe olmak için harika bir gün" notunu düştü.Mahalleyi ziyaret ederek bölgenin yeni halini yorumlayan vatandaşlar ise şu ifadeleri kullandı:Çevremizde bu kadar yeşillikli ve canlı bir yer bulmak çok zor. Burayı restore etmeleri bizi mutlu etti. Eski tarihi yerlerin korunması gençler olarak bizi mutlu ediyor.Burası gerçekten saklı bahçe. İlk geldiğimde 'Ankara'da böyle bir yer mi varmış?' dedim. Hiç fark etmediğimiz, AVM'lerden uzak, huzur duyduğumuz bir yer.Çok beğendik, çok hoşumuza gitti. Burayı restore edenlerin eline, gönlüne sağlık. Nefis, sessiz, yemyeşil ve pırıl pırıl bir yer. Onlar yapmasaydı, burası yapılmazdı zaten.