Program, Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, Tepebaşı ADSH Başhekimi Dt. Eşref Kayıran ve Ankara Diş Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Ezher Hamza Dayısoylu'nun açılış konuşmalarıyla başladı. Etkinlikte hastanenin tanıtım filminin yanı sıra diş hekimliğinin tarihsel gelişimini, mesleğin önemini ve hekimlerin mesleki deneyimlerini ele alan videolar izlendi. Ardından Dr. Dt. Ayça Kökten, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yaptı.

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında hasta ve çalışanlara yönelik düzenlenen sanatsal, kültürel ve eğitsel etkinlikler ile hastanenin 2026 yılı boyunca yürüttüğü çalışmaların yer aldığı görüntüler katılımcılarla paylaşıldı. Program çerçevesinde, ağız ve diş sağlığı hizmetlerine uzun yıllar emek vermiş üç emekli diş hekimine Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, Dt. Muhammed Emin Başer ve Dt. Serkan Kuran tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.

KURTCEBE: "ANKARA'DA GÜNLÜK ORTALAMA 10 BİNİN ÜZERİNDE MUAYENE YAPILIYOR"

Programda konuşan Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, kentteki ağız ve diş sağlığı hizmet kapasitesi ve yürütülen uygulamalara ilişkin bilgi verdi. Kurtcebe, şu ifadeleri kullandı: "Ankara'da kamuya bağlı 12 ağız ve diş sağlığı hastanesi ve merkezi bulunuyor. Üniversitelerimizin diş hekimliği fakülteleri ve sayıları 2 binin üzerinde olan özel poliklinik, merkez, klinik ve muayenehanelerle vatandaşlarımıza geniş kapsamlı sağlık hizmeti sunuluyor. Kamu ağız ve diş sağlığı hastanelerimiz ve merkezlerimizde 826 tescilli ünit bulunuyor. Bu kurumlarımızda günlük ortalama 10 binin üzerinde randevulu muayene gerçekleştiriliyor."

MHRS üzerinden sağlanan erişim kolaylığına ve aynı çatı altında tedavi sürecine değinen Kurtcebe, sözlerini şöyle sürdürdü: "MHRS kapsamında Ankara'daki hemen hemen tüm merkezlerimizde ertesi güne randevu alınabiliyor. Vatandaşlarımızın muayene ve tedavi hizmetlerine erişiminde önemli kolaylık sağlanıyor. Yaklaşık 4 yıl önce başlattığımız uygulamayla hastalarımızın ilk muayenelerinin ardından uzmanlık ve tedavi süreçlerinin aynı hastane bünyesinde yürütülmesi sağlanıyor. Böylece vatandaşlarımızın farklı hastaneler ve klinikler arasında dolaşarak yorulmalarının önüne geçiliyor."

Pasta kesimiyle sona eren programa; İl Sağlık Müdürlüğü başkan ve başkan yardımcıları, Keçiören İlçe Sağlık Müdürü Dr. Adem Karamehmetoğlu, Keçiören İlçe Emniyet Müdürü Süheyl Zaim ve sağlık çalışanları katıldı.