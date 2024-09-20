Başkentte festival rüzgârı esiyor

Ankara Kültür Yolu Festivali için geri sayım tamamlandı. Başkentliler, şehrin farklı noktalarındaki 100'den fazla mekânda 9 gün boyunca kültür-sanata doyacak. Sergilerden halk konserlerine, rehberler eşliğinde müze gezilerinden geleneksel çocuk oyunlarına kadar birçok etkinlik ücretsiz olacak. Her sene milyonları peşinden sürükleyen Kültür Yolu Festivalleri'nin 11. ayağı bugün Ankara'da başlıyor. Festival çerçevesinde planlanan 7 çocuk etkinliğinden 5'i ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşacak. 9 söyleşinin tamamından da ücret talep edilmeyecek.