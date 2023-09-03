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Giriş Tarihi: 3.9.2023 10:59

Başkentte "Kafkas Efsaneleri" sergisi açıldı

Kafkas Vakfı ve Ankara'daki Kafkasya derneklerinin ortak çalışmasıyla "Kafkasya Efsaneleri" isimli sergi, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde kapılarını açtı. Kafkasya'daki kahramanların öyküsünü ve bölgenin kültürel yapısını sanatla buluşturan sergi, 12 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Başkentte Kafkas Efsaneleri sergisi açıldı

Sergide, Rüstem Yahihanov'a ait 70'e yakın eser bulunduğunu belirten Kafkas Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Arıhan, bu proje ile Kafkasya tarihini bir kez daha hatırlatmayı ve Kafkas halkları arasındaki dayanışmayı gözler önüne sermeyi hedeflediklerini vurguladı.

"KAHRAMANLARI TEMSİL EDİYOR"

Serginin paydaşlarından olan Ankara'daki tüm Kafkasya derneklerine teşekkür eden Arıhan, "Kafkas tarihindeki pek çok kahramanı burada görmeniz mümkün.



Eserlerimiz, Kafkas kültürünün eşsiz motiflerini de yansıtıyor. Bu sergimiz geçmişten bugüne resim sanatı aracılığıyla köprü kuruyor" şeklinde konuştu.

ESERLERDE KAFKASYA HALKALARI VAR

Sergideki tüm eserlerin Ressam Rüstem Yahihanov'a ait olduğunu belirten Arıhan, "Kendisinin Kafkas kültürüne ve tarihine ait çok özel çalışmaları var.



Eserlerinde tüm Kafkasya halkları var. Kafkasya mücadelesinin efsanelerini muhteşem bir şekilde sanatına yansıtmış bir isim. Tüm Ankaralıları bu anlamlı sergimizi ziyaret etmeye ve eserlerimizi incelemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Sergi, 12 Eylül saat 20.00'a kadar Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi Osman Hamdi Bey Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.

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Başkentte "Kafkas Efsaneleri" sergisi açıldı
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