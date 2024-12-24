Başkentte refüje çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza saat 23.30 sıralarında Ankara-Samsun yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti. Metrelerce sürüklenen otomobil demir yığını haline dönüştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan B.Y.'nin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralı olduğu belirlendi.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, otomobilin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı