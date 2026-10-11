Başkentte zehir tacirlerine darbe! 43 şüpheli tutuklandı

Ankara genelinde uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada çok sayıda operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan şüphelilerin tespit edilen adreslerine gerçekleştirilen baskınlarda 102 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 43'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 59 bin 935 adet sentetik ecza, 18 kilo 147 gram esrar, 861,6 gram eroin, 262 gram metamfetamin, 254 gram kokain, 104 gram A.M. maddesi, 52 adet LSD ve 35 gram bonzai ele geçirildi.

SİLAH VE NAKİT PARAYA DA EL KONULDU

Operasyonlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 4 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, 3 adet şarjör ve 62 adet tabanca fişeği de ele geçirildi. Aramalarda ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 342 bin 830 TL, 55 Euro ve 200 dolar muhafaza altına alındı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör