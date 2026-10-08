"Başkomiserim" yalanıyla 2 milyonluk vurgun! 1 şüpheli tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran S.H., tanımadığı kişiler tarafından telefonla arandığını ve arayanların kendilerini örgütlü suçlar bürosunda görevli başkomiser olarak tanıttığını belirtti. Şüphelilerin, kimliğinin bir suça karıştığını söyleyerek kendisini baskı altına aldığını ifade eden S.H., bu yönlendirmeyle yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını elden teslim ettiğini beyan etti.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 680 bin TL değerinde ziynet eşyası, 2 cep telefonu ve SIM karta el konuldu. "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.