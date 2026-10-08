"Başkomiserim" yalanıyla 2 milyonluk vurgun! 1 şüpheli tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran S.H., tanımadığı kişiler tarafından telefonla arandığını ve arayanların kendilerini örgütlü suçlar bürosunda görevli başkomiser olarak tanıttığını belirtti. Şüphelilerin, kimliğinin bir suça karıştığını söyleyerek kendisini baskı altına aldığını ifade eden S.H., bu yönlendirmeyle yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını elden teslim ettiğini beyan etti.