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Giriş Tarihi: 09.10.2026 08:01

Baskonia Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Basketbol Takımı EuroLeague'de!

THY EuroLeague 4. hafta mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda İspanyol ekibi Kosner Baskonia ile kozlarını paylaşıyor. Kritik İspanya deplasmanı öncesinde basketbolseverler canlı yayın saatini ve yayıncı kuruluşu araştırıyor. Peki; Buesa Arena'da oynanacak Baskonia Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Baskonia Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Basketbol Takımı EuroLeague’de!
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EuroLeague'de sezona başlayan siyah-beyazlılar, 4. maç gününde Vitoria-Gasteiz kentine konuk oluyor. Geride kalan 3 haftada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan iki takım, üst sıralara tırmanma mücadelesinde parkeye çıkacak. Fernando Buesa Arena'nın ev sahipliği yapacağı bu zorlu karşılaşma öncesinde dev devrenin tüm detayları belli oldu.

BASKONİA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

EuroLeague 4. hafta heyecanında Baskonia ile Beşiktaş arasındaki mücadele 9 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde yer alan Fernando Buesa Arena'daki karşılaşma Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

BASKONİA - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın yayıncı kuruluşu açıklandı. Baskonia - Beşiktaş maçı S Sport 2 ekranlarından ve S Sport Plus dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

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Beşiktaş ligde oynadığı ilk 3 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Siyah-beyazlılar zorlu İspanya deplasmanından galibiyetle dönerek moral depolamayı ve çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Ev sahibi İspanyol ekibi de tıpkı temsilcimiz gibi ilk 3 haftayı 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle geride bıraktı. Kendi taraftarı önünde kazanarak iç saha avantajını kullanmak istiyorlar.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Baskonia Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Basketbol Takımı EuroLeague'de!
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