Baskonia Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Basketbol Takımı EuroLeague’de!

EuroLeague'de sezona başlayan siyah-beyazlılar, 4. maç gününde Vitoria-Gasteiz kentine konuk oluyor. Geride kalan 3 haftada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan iki takım, üst sıralara tırmanma mücadelesinde parkeye çıkacak. Fernando Buesa Arena'nın ev sahipliği yapacağı bu zorlu karşılaşma öncesinde dev devrenin tüm detayları belli oldu.