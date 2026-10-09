Baskonia Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Basketbol Takımı EuroLeague’de!

EuroLeague'de sezona başlayan siyah-beyazlılar, 4. maç gününde Vitoria-Gasteiz kentine konuk oluyor. Geride kalan 3 haftada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan iki takım, üst sıralara tırmanma mücadelesinde parkeye çıkacak. Fernando Buesa Arena'nın ev sahipliği yapacağı bu zorlu karşılaşma öncesinde dev devrenin tüm detayları belli oldu.
EuroLeague 4. hafta heyecanında Baskonia ile Beşiktaş arasındaki mücadele 9 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde yer alan Fernando Buesa Arena'daki karşılaşma Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.
Beşiktaş ligde oynadığı ilk 3 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Siyah-beyazlılar zorlu İspanya deplasmanından galibiyetle dönerek moral depolamayı ve çıkışa geçmeyi hedefliyor.