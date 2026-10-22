Haberler Yaşam Haberleri Başörtülü hakimi reddeden avukat Demirdiş davasında karar çıktı
Giriş Tarihi: 22.10.2026 11:34

Başörtülü hakimi reddeden avukat Demirdiş davasında karar çıktı

Ankara'da duruşmada mahkeme başkanı ve üye hâkimin başörtülü olmasının “laikliğe aykırı” olduğunu öne sürerek reddi hâkim talebinde bulunan Avukat Alperen Demirdiş’in yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, suçun yasal şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle oy birliğiyle Demirdiş’in beraatına hükmetti.

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Başörtülü hakimi reddeden avukat Demirdiş davasında karar çıktı
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Duruşmada mahkeme başkanı ve üye hâkimin başörtülü olmasının "laikliğe aykırı" olduğunu öne sürerek reddi hâkim talebinde bulunan Avukat Alperen Demirdiş'in yargılandığı davaya Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya sanık avukatı katılırken, tutuksuz sanık Alperen Demirdiş duruşmaya katılmadı. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu.

BERAAT ETTİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun yasal şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle oy birliğiyle Demirdiş'in beraatına karar verdi.

#ANKARA
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Başörtülü hakimi reddeden avukat Demirdiş davasında karar çıktı
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