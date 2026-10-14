Başörtülü hakimi reddeden avukat hakkında mütalaa açıklandı

Duruşma sırasında mahkeme başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasının 'laikliğe aykırı' olduğunu öne sürerek "redd-i hâkim" talebinde bulunan Avukat Alperen Demirdiş'in yargılanmasına Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülmeye devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Demirdiş hazır bulundu. Mahkeme başkanı, dosyaya giren evrakları okuduktan sonra sanığa söz verdi.

"ZARAR UNSURU AÇIKLANMAMIŞTIR"

Sanık Demirdiş, üzerine atılı suçlamalara dair kastının olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini belirterek, dosyaya konu sözlerinin savunma dokunulmazlığı kapsamında olduğunu söyledi. Ayrıca sanık, zarar unsurun iddianamede tam olarak açıklanmadığını, zarar unsuru açıklandığı takdirde detaylı savunma yapabileceğini ifade etti.

SAVCI MÜTALAAYI AÇIKLADI

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık makamı, sanığın üzerine atılı 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunmada bulunan Alperen Demirdiş, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre ve kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu.

AVUKATTAN BERAAT TALEBİ

Sanık avukatı ise iddianamenin aydınlatıcı olmadığını, müvekkilinin ilgili duruşmadaki beyanlarının kamu barışını nasıl bozduğuna dair iddianamede bir açıklamanın bulunmadığını belirterek, müvekkilinin beraatini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, gelecek celseye kadar sanığa savunma yapması için süre verdi. Duruşma 22 Ekim'e ertelendi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör