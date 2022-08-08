Başrolde Kıvanç Tatlıtuğ ve Yasemin Allen var! Aşıklar Bayramı filminin yayın tarihi belli oldu

AŞIKLAR BAYRAMI FİLMİ KONUSU

Aşıklar Bayramı filminde, Kıvanç Tatlıtuğ Yusuf adındaki avukata, Settar Tanrıöğen ise Yusuf'un bağlama ustası olan babası Heves Ali'ye hayat veriyor. Yasemin Allen ise Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği avukat Yusuf'un eski sevgilisi rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

"Avukat Yusuf ile saz aşığı babası Heves Ali'nin yolu, 25 yıllık ayrılıktan sonra çıktıkları uzun ve belki de son yolculukta kesişir. Kemal Varol'un ödüllü kitabı Aşıklar Bayramı'ndan uyarlanan, senaristliğini ve yönetmenliğini Özcan Alper'in üstlendiği filmde, baba ve oğul bir yandan geçmişleriyle diğer yandan gelecekleriyle olan sorunlarını çözmeye çalışırlar. Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Aşıklar Bayramı, bağışlamak ve affedilmek, hayata yeniden tutunmak için çıkılan bu dokunaklı yolda, aynı zamanda insanın pişmanlıklarla örülmüş ruhuna bir yolculuktur."