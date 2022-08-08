Başrolde Kıvanç Tatlıtuğ ve Yasemin Allen var! Aşıklar Bayramı filminin yayın tarihi belli oldu

Son olarak Netflix'te yayınlanan Yakamoz S-245 dizisinde rol alan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yepyeni bir film projesiyle dönüyor. Yönetmenliğini Özcan Alper'in üstlendiği Aşıklar Bayramı adlı filmde, Kıvanç Tatlıtuğ'a Yasemin Allen ve Settar Tanrıöğen eşlik ediyor. Netflix'te yayınlanacak Aşıklar Bayramı filminin ne zaman başlayacağı büyük bir merak konusuydu. Netflix, bir baba oğulun yol hikâyesini ve yaşadıkları büyük yüzleşmeyi konu edinen filmin yayın tarihini açıkladı.
Netflix'in yeni yerli filmi Aşıklar Bayramı'nın yayın tarihi belli oldu. Netflix, dram türündeki film için fragman yayınladı.
Kemal Varol'un aynı adlı romanından uyarlanan Nar Film ile OGM Pictures imzalı Aşıklar Bayramı filmi, 2 Eylül 2022 tarihinde Netflix'te izleyicisiyle buluşacak.
Aşıklar Bayramı filminde, Kıvanç Tatlıtuğ Yusuf adındaki avukata, Settar Tanrıöğen ise Yusuf'un bağlama ustası olan babası Heves Ali'ye hayat veriyor. Yasemin Allen ise Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği avukat Yusuf'un eski sevgilisi rolüyle izleyici karşısına çıkacak.
"Avukat Yusuf ile saz aşığı babası Heves Ali'nin yolu, 25 yıllık ayrılıktan sonra çıktıkları uzun ve belki de son yolculukta kesişir. Kemal Varol'un ödüllü kitabı Aşıklar Bayramı'ndan uyarlanan, senaristliğini ve yönetmenliğini Özcan Alper'in üstlendiği filmde, baba ve oğul bir yandan geçmişleriyle diğer yandan gelecekleriyle olan sorunlarını çözmeye çalışırlar. Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Aşıklar Bayramı, bağışlamak ve affedilmek, hayata yeniden tutunmak için çıkılan bu dokunaklı yolda, aynı zamanda insanın pişmanlıklarla örülmüş ruhuna bir yolculuktur."