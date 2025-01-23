Başsavcı Cansever yürütülen soruşturma kapsamında yanan otelde inceleme yaptı

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan 12 katlı Grand Kartal Otel'de sabaha karşı çıkan yangın, tam bir faciaya dönüştü. Sömestr tatili nedeniyle 237 kişinin konakladığı otelde çıkan yangın, 78 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde, 2 bin 200 metre rakımda bulunan otelde yangın, gece saat 03.21'de restoran kısmında başladı. Otelin ana giriş kapısına göre -1, arka giriş kapısına göre ise 4'üncü katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler, 11 saatlik yoğun bir çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alabildi. Ancak geride kalan tablo, Türkiye'yi yasa boğdu.

GÖZALTILAR ARASINDA BELEDİYE YETKİLİSİ DE VAR

Facianın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, otelin işletme sahibi, şirketin genel müdürü ve otel müdürü gözaltına alındı. Yangının çıkış nedeni ve ihmallerin aydınlatılması için adli ve idari soruşturma derinleştiriliyor.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ: PLEYT IZGARA İHMALİ

Yangının, otelin restoran kısmında bulunan pleyt ızgarasının açık unutulması nedeniyle çıktığı iddia edildi. Gece çorbası servisi sonrası aşırı ısınan ızgaranın yangına sebep olduğu öne sürüldü. Olayın ardından oteldeki ihmaller zincirinin detaylı şekilde inceleneceği ifade edildi.

BAŞSAVCI'DAN KRİTİK İNCELEME

Facianın ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, yangının meydana geldiği Grand Kartal Otel'de titiz bir inceleme gerçekleştirdi. Cumhuriyet savcılarıyla birlikte otelin tamamen yanan bölümlerini yaklaşık bir saat boyunca inceleyen Başsavcı Cansever, olayın tüm detaylarının aydınlatılması için kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü belirtti. Bu incelemenin, ihmaller zincirinin ortaya çıkarılmasında ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasında kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.