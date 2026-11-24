Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalındaki Ecnebi Mağarası'nda insana ait olduğu düşünülen kafatasları ve kemikler bulundu. Kemiklerim hangi tarihe ait olduğu bilinmezken, İnsan Hakları Derneği bir heyeti oluşturup bölgeye gitti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Silvan ilçesinde bulunan insan kemikleriyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, bölgeden alınan emareler Adli Tıp Kurumu'na getirilerek incelemeye alınacak. Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak çalışmanın ardından kemiklerin hangi tarihe ait olduğu belirlenecek.

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