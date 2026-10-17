Başsavcılık düğmeye bastı: İmamoğlu davasından görüntü çekenlere soruşturma

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında mahkeme kurallarını hiçe sayarak gizlice çekim yapan ve bu görüntüleri sosyal medyada yayan şahıslar için adli süreç başladı. 15-16 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen duruşmalar sırasında çekildiği belirlenen görüntüler, sosyal medya platformlarında servis edildi. Yargılama düzenini ve hukuk kurallarını hiçe sayan paylaşımların ardından yargı harekete geçti.

RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuya ilişkin açıklama yayımlayan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz ses ve görüntü kaydı alarak bunları yayınlayan kişilere yönelik TCK'nın 286'ncı maddesi kapsamında re'sen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Başsavcılık tarafından yapılan duyuruda, "İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen 15-16/10/2026 duruşmaları esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir. Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TCK 286. maddesi kapsamında re'sen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.