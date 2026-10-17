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Giriş Tarihi: 17.10.2026 11:22

Başsavcılık düğmeye bastı: İmamoğlu davasından görüntü çekenlere soruşturma

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Silivri'de görülen İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında duruşma salonundan yetkisiz şekilde çekilen görüntülerin sosyal medyada servis edilmesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı. Kayıt alan ve yayan şüpheliler hakkında TCK 286 "ses veya görüntülerin kayda alınması suçu" kapsamında adli işlem yapılacak.

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Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Başsavcılık düğmeye bastı: İmamoğlu davasından görüntü çekenlere soruşturma
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Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında mahkeme kurallarını hiçe sayarak gizlice çekim yapan ve bu görüntüleri sosyal medyada yayan şahıslar için adli süreç başladı. 15-16 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen duruşmalar sırasında çekildiği belirlenen görüntüler, sosyal medya platformlarında servis edildi. Yargılama düzenini ve hukuk kurallarını hiçe sayan paylaşımların ardından yargı harekete geçti.

RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuya ilişkin açıklama yayımlayan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz ses ve görüntü kaydı alarak bunları yayınlayan kişilere yönelik TCK'nın 286'ncı maddesi kapsamında re'sen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Başsavcılık tarafından yapılan duyuruda, "İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen 15-16/10/2026 duruşmaları esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir. Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TCK 286. maddesi kapsamında re'sen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

#SİLİVRİ #İMAMOĞLU #BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
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Başsavcılık düğmeye bastı: İmamoğlu davasından görüntü çekenlere soruşturma
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