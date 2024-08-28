Haberler Yaşam Haberleri Başsavcılık düğmeye bastı: İzinsiz botoks maddesi satışına 5 tutuklama
Giriş Tarihi: 28.8.2024 18:11 Son Güncelleme: 28.8.2024 18:25

Başsavcılık düğmeye bastı: İzinsiz botoks maddesi satışına 5 tutuklama

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı botoks maddelerini yurtiçinde satan ve yurtdışına ithal etmeye çalışan şahıslara yönelik operasyon için düğmeye bastı. Operasyonlarda gözaltına alınan 20 kişiden 5'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında bir güzellik merkezi sahibi ve bir doktorun da bulunduğu öğrenildi.

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Başsavcılık düğmeye bastı: İzinsiz botoks maddesi satışına 5 tutuklama

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca baslatılan soruşturma kapsamında çeşitli ruhsat ve izinlere tabi botoks maddelerinin yetkisiz kişilerce temin edildiği, bu maddelerin yurtdışına gönderilmeye çalışıldığı ve yurt içinde insan sağlığını tehdit edecek şekilde satışının yapıldığının tespit edildi.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz perşembe günü yapılan operasyon kapsamında aralarında kamu görevlisi doktorlar, ecza deposu sahipleri, ecza deposu çalışanları ve güzellik uzmanlarının bulunduğu 20 şüphelinin gözaltına alındı.

Çok sayıda kaçak ve izinsiz temin edilen botoks maddeleri de ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklamaya sevk edilen 5 şüpheli de tutuklandı. 15 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi. Tutuklananlar arasında kamu görevlisi bir doktor ve güzellik merkezi sahibi bir şüphelinin de bulunduğu ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Başsavcılık düğmeye bastı: İzinsiz botoks maddesi satışına 5 tutuklama
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