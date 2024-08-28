Başsavcılık düğmeye bastı: İzinsiz botoks maddesi satışına 5 tutuklama

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklamaya sevk edilen 5 şüpheli de tutuklandı. 15 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi. Tutuklananlar arasında kamu görevlisi bir doktor ve güzellik merkezi sahibi bir şüphelinin de bulunduğu ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.