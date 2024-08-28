Başsavcılık düğmeye bastı: İzinsiz botoks maddesi satışına 5 tutuklama

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca baslatılan soruşturma kapsamında çeşitli ruhsat ve izinlere tabi botoks maddelerinin yetkisiz kişilerce temin edildiği, bu maddelerin yurtdışına gönderilmeye çalışıldığı ve yurt içinde insan sağlığını tehdit edecek şekilde satışının yapıldığının tespit edildi.
20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında geçtiğimiz perşembe günü yapılan operasyon kapsamında aralarında kamu görevlisi doktorlar, ecza deposu sahipleri, ecza deposu çalışanları ve güzellik uzmanlarının bulunduğu 20 şüphelinin gözaltına alındı.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklamaya sevk edilen 5 şüpheli de tutuklandı. 15 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi. Tutuklananlar arasında kamu görevlisi bir doktor ve güzellik merkezi sahibi bir şüphelinin de bulunduğu ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.