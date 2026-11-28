Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu olayla ilgili bazı sosyal medya platformlarında yürütülen paylaşımların tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayla ilgili yürütülen süreç hakkında kamuoyunu yanıltabilecek nitelikte gerçeğe aykırı bilgi ve iddialar paylaşan, arama kurtarma çalışmalarının sağlıklı yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek içerikler yayımlayan, halkı tahrik ederek kamu düzenini bozabilecek nitelikte paylaşım ve yönlendirmelerde bulunan sosyal medya hesap sahipleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör