Başsavcılık o paylaşım hakkında soruşturma başlattı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gün sosyal medyada Av. Eyyup Akıncı kullanıcı ismiyle "Rüşvetle Dağıtılan Adalet, O işi Küçükçekmece Adliyesi'nde ulu orta yapıyorlar." içerikli paylaşım hakkında somut delillere ve belgelere dayanmaksızın, soyut ve genel nitelikte iddialar ile Küçükçekmece Adliyesinde görev yapan 200 Hakim ve Savcıya ağır ithamlarda bulunarak töhmet altında bırakacak ve adalete güveni zedeleyecek paylaşım sebebiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16/10/2023 günü Sosyal Medyada Av.Eyyup Akıncı kullanıcı ismiyle "Rüşvetle Dağıtılan Adalet, O işi Küçükçekmece Adliyesinde ulu orta yapıyorlar." içerikli paylaşımlar nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Paylaşım içeriğinden anlaşılacağı üzere somut delillere ve belgelere dayanmaksızın, soyut ve genel nitelikte iddialar ile Küçükçekmece Adliyesinde görev yapan 200 Hakim ve Savcıya ağır ithamlarda bulunarak töhmet altında bırakacak ve adalete güveni zedeleyecek paylaşım sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır.

Paylaşım içeriğinde yer alan iddialarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızda yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda; paylaşım içeriğinin iki adet soruşturma dosyasıyla ilgili olduğu anlaşılmıştır. Paylaşım içeriğinde bahsi geçen birinci soruşturma dosyasının; Başsavcılığımızın 2022/.46… nolu soruşturma dosyasıyla ilgili olduğu, bu dosyada Av. Eyyup Akıncı'nın vekaletinin bulunmadığı, soruşturmanın Başsavcılığımız Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütüldüğü, suçun Vahim Nitelikte Silah Kaçakçılığı Ve Patlayıcı Madde Bulundurma olduğu, olay tarihinde kolluk görevlilerine yapılan ihbar üzerine, Başsavcılığımız tarafından verilen arama kararı üzerine Başakşehir ilçesinde bulunan ilgili adreste yapılan aramada; 5 tanesi yivli 16 tanesi yivsiz olmak üzere 21 adet tüfek, 20 adet tabanca, 600 üzerinde tabanca fişeği, daralı ağırlığı 541.6 gram gelen sodyum nitritin ele geçirildiği, Başsavcılığımızca şüphelinin ifadesi alınarak CMK 100 maddesine göre tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince bilirkişi incelemesi (kriminal rapor) yapılmadığı, delillerin henüz toplanmadığı gerekçesiyle şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği, soruşturma devamında kriminal rapor düzenlenmesinden sonra ele geçen silahların VAHİM nitelikte olması nedeniyle yeni delil durumuna göre şüpheli tekrar tutuklamaya sevk edilmiş olup, Nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince 04/10/2023 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturma halen devam etmektedir. Paylaşım içeriğindeki ikinci dosyada ise ilgili avukatın vekaletinin bulunduğu, soruşturma numarasının 2022/.84…. olduğu, soruşturmanın Başsavcılığımız Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütüldüğü, kolluk görevlilerine Küçükçekmece ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair yapılan ihbar üzerine; ihbar konusu adreste verilen arama kararına istinaden yapılan arama sonucunda; yüklü miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde satışında kullanılan hassas terazi ele geçtiği, soruşturma kapsamında 3 (üç) şüphelinin yakalandığı, şüphelilerin tamamının üzerlerine atılı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan tutuklamaya sevk edilmiş olup, şüpheliler Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 23/10/2022 tarihinde tutuklandıkları, soruşturma aşamasında bir şüpheli toplanan bir kısım delillerden sonra Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesince suç vasfının değişme ihtimaline binaen 23/12/2022 tarihinde tahliye edildiği, Av. Eyyup Akıncı'nın müdafisi olduğu ikinci şüphelinin ise soruşturma aşamasında toplanan deliller

üzerinden suç vasfının şüpheli lehine değişme ihtimaline binaen Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğince 13/03/2023 tarihinde tahliye edildiği, diğer şüphelinin ise mevcut delil durumuna göre tutukluluk halinin devam ettiği anlaşılmıştır. Paylaşımı yapan Av. Eyyup Akıncı'nın avukat olması nedeniyle, yargının bir sujesi olarak bugüne kadar Başsavcılığımıza hitaben rüşvet alındığına veya verildiğine dair hiç bir şikayet ve ihbarının bulunmadığı, somut delillere dayanmayan, genel ve soyut ifadelerle sosyal paylaşım sitesinde Küçükçekmece Adliyesinde görev yapan tüm yargı mensuplarına yönelik ağır ithamda bulunarak töhmet altında bırakan "Eski tutuksuz dosyaları raflardan indirip karıştırıyorlar. Ek İfade almak için bir bahane

oluşturup önce ek ifadeye çağırıyorlar. Ek ifade alıp da tutukluluğa sevk, sonrasında sulh cezalar da talimat almış gibi her sevk edileni tutukluyor. İtirazlar da asliye cezalar söz birliği yapmış gibi dosyalara bakılmadan reddediliyor. Küçükçekmece Adliyesindeki tutuklama kararları o kadar garabet dolu ki meslek hayatımda ilk defa bir başsavcılığa çıktım. Hukuka aykırı tutuklamaya isyan ettim. Hukuksuzluğu çok açık olan dosyamda başsavcı vekili dosyada tutuklama kararı gayet hukuka uygun demişti. Ben anlamadım. Rüşvet payını mı istemiş bilemedim." şeklinde devam eden kesin yargı içeren paylaşımını açıklamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiştir. İlgili kişinin beyanı alındıktan sonra kanuni gereğine tevessül edilecektir. Her ne kadar Av. Eyyup Akıncı paylaşımında; "Küçükçekmece Adliyesinde rüşvet ulu orta alınıyor, tahliye işlemleri rüşvet alınarak yapılıyor." yazı ve anlam içeriğiyle suçlamada bulunmuş ise de; vekaleti bulunan şüpheli de dahil olmak üzere eksiksiz yürütülen soruşturmanın devamında, şüpheliler lehine elde edilen yeni deliller ve suç vasfının değişme ihtimaline binaen, ilgili Hakimliklerce verilen tahliye

kararları sonrasında herhangi bir Hakim-Savcısının da rüşvet almadığı paylaşımın içeriğinden açıkça anlaşılmaktadır. Ayrıca bu düşünce yapısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm yargı organlarında tutuklu devam eden soruşturma ve kovuşturma dosyalarının tamamında rüşvet almak için tutuklu bulundukları anlamı çıkar ki, paylaşımın içeriğinin vahim niteliğini ortaya koymaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"