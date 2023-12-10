Başsavcılıktan o iddialara sert yalanlama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir haber sitesinde yayınlanan "Mahkemede rüşvet itirafı" başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada takdir ve ifanın yetkili ve görevli Hakimler ve Savcılar Kurulu genel Sekreterliği'ne sunulduğu belirtilirken şu ifadelere yer verildi: "Rüşvet suçundan yargılanan Bilirkişi M. Doğan'ın yargılama devam ederken 2022 Mayıs ayında mahkemeye rüşvet alan 53 hakim ve savcının isim listesini verdiği, tüm bu iddiaların araştırılmadığı yönünde haber yayınlanmıştır. Haberde adı geçen bilirkişi M. Doğan hakkında 2018 yılında yapılan ihbar ve şikayet üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'rüşvet almak' suçundan soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında suçüstü yapılarak adı geçen kişi tutuklanmış ve hakkında Bakırköy ağır ceza mahkemesine kamu davası açılmıştır. Yargılama sürecinde Sanık M. Doğan'ın mahkemeye verdiği habere konu olan Bakırköy adliyesi ve diğer adliyelerde görevli hakim ve cumhuriyet savcılarına yönelik rüşvet iddialarını da içeren dilekçesi ve ekleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Mayıs 2022 tarihinde gereğinin ve takdir ve ifası için yetkili ve görevli Hakimler ve Savcılar Kurulu genel Sekreterliği'ne sunulmuştur"

"RÜŞVET ALMAK SUÇUNDAN YARGILANMASI DEVAM EDİYOR"

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada adı geçen şahsın 'rüşvet almak' suçundan yargılanmasının devam ettiği belirtildi ve şu cümlelere yer verildi: "Ayrıca, habere konu olan dilekçe dışında, adı geçenin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na/Komisyon Başkanlığı'na: Hakimler ve Savcılar Kurulu'na hitaben yazmış olduğu hakim ve cumhuriyet savcılarına yönelik iddialar içeren tüm dilekçeleri herhangi bir somut bilgi, belge ve delil içerip içermediğine bakılmaksızın yasal mecburiyet gereği üst yazıya bağlanarak HSK Genel Sekreterliği'ne sunulmuştur. Bilirkişi M. Doğan'ın; yıllar önce sahte bilirkişi raporları düzenlediği gerekçesi ile Bilirkişilik Kurulu Bölge Başkanlığınca resmi bilirkişiler listesinden çıkarıldığı, bu işlemi yapanlar da dahil olmak üzere, hakkında işlem yapan Bakırköy adliyesi ve diğer adliyelerde, Bölge Adliye Mahkemesi'nde görev yapan tüm hakim savcıları, rüşvetçi ve FETÖ'cü olmakla suçlayıp birden fazla ihbar ve şikayet dilekçeleri verdiği bilinmekte olup; halen Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'rüşvet almak' suçundan yargılanması devam etmektedir" denildi.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Açıklamanın devamında iddiaların tek taraflı ve gerçeği yansıtmadığı şöyle anlatıldı: "Söz konusu haber içeriğinde yer alan bilgi ve iddiaların, adı geçen kişiden alınan tek taraflı, mesnetsiz gerçeğe aykırı iddialara dayandığı ve hiç bir şekilde gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır"