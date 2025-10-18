Başsavcılıktan tütün kaçakçılarına darbe! 150 milyon TL değerinde materyale el konuldu

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında suç işlemek amacı ile kurulan örgüt ile tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapan, kaçakçılık faaliyeti kapsamında haksız kazanç elde ederek devleti de vergi kaybına uğratan 11 şüpheliye yönelik 15 adreste 60 ekip ve 120 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MATERYALE EL KONULDU

Başsavcılık koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 10 ayrı ara eylemde gerçekleştirilen aramalarda 33 Bin 320 bin boş makarona, 16 milyon 431 Bin 700 adet içi tütün ile doldurularak sigara haline getirilmiş dolu makarona, 15 ton 100 kilogram kıyılmış sigara tütününe, 594 bin adet sigara filtresine, 7 milyon 524 bin metre sigara makaron imalatında kullanılan hammadde kağıta, 180 bin adet boş makaron kutusuna, 2 adet sanayi tipi sigara sarma ve dolum makinasına, 3 adet elektrikli sigara sarma ve dolum makinasına, 1 adet havalandırma makinasına, 1 adet ayrıştırma makinasına, 3 adet hava kompresörüne, 1 adet streçleme makinasına, 1 adet elektrikli tartıya, 750 litre tutkala, 4 litre mürekkepe, 2 adet makaron imalat makinasına, 2 adet filtre kesim makinasına, 1 adet makaron kutu makinasına, 3.080 Paket sigaraya, 10.000 adet boş sigara paketine el konuldu. Materyallerin piyasa değerinin ise yaklaşık 150 Milyon TL olduğu öğrenildi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar sonucu gözaltına alınan şüphelilerden Eyyüp K., Volkan K., Gündüz İ., İbrahim Halil İ., Kadir K., Uğur K., Feyzullah A., Fazlı A., Mustafa D. ve Muhammet S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ehsan Azizi D. isimli bir şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.