Bastonla geldi kelepçeyle gitti

İstanbul Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde 26 Mart 2016'da meydana gelen ölümlü kazaya neden olan sürücü Berkay Beyaz'ın kurduğu mahkeme tiyatrosu deşifre oldu. Beyaz'ın kullandığı otomobilin takla atarak tavanına düştüğü araçta bulunan diş hekimi ve BJK Divan Kurulu Üyesi Mustafa Tırhan Tiryaki hayatını kaybetmiş, kazada yaralananlar da olmuştu. Kazanın ilk polis tutanağında alkollü ve yüzde 100 kusurlu olduğu belirlenen Beyaz, sonradan alınan Adli Tıp raporuyla alkol testinin negatif çıkması ve bacak yaralanması gerekçesiyle tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı.

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası lehte ilerleyen dosyada sanık, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bastonla ve bir güvenlik görevlisinin yardımıyla geldi. Oturup kalkarken güçlük çekiyor rolü yapan Berkay Beyaz, savunmasında "Beni bir taksi sıkıştırdı, hızım 40-50 km civarındaydı" diyerek hâlâ yürüyemediğini belirtip beraatini talep etti. Yapılan araştırmada, sanığın el konulan ehliyetini kazadan yalnızca bir gün önce geri aldığı ortaya çıktı.

Kazaya karışan diğer otomobil sürücüleri de Beyaz'ı yalanlayarak, "Hızı 80-90 civarındaydı makas atarak ilerliyordu" dedi. Mahkeme heyeti üyesinin, sanığın Instagram hesabını incelemesi skandalı ortaya çıkardı. Paylaşımlarda Beyaz'ın düğününde doyasıya oynadığı, otomobilleri sorunsuz kullandığı ve hatta bir araçla 247 km hıza ulaştığı görüldü. Rol yaptığı ve mahkemeyi yanıltmaya çalıştığı tespit edilen sanık hakkında gerekçeli kararda takdiri indirim uygulanmadı.

DURUŞMADA TUTUKLANDI

Adli Tıp Kurumu raporunda asli ve tam kusurlu olduğu tescillenen Berkay Beyaz, "Bilinçli Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma" suçundan 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kaçma şüphesi nedeniyle de duruşma salonunda kelepçe takılarak cezaevine gönderildi. Ali Rıza AKBULUT

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör