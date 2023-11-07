Batı’dan Ukrayna ve Filistin’e iki ayrı tutum! Ukrayna’ya yas, Filistin’e pas...

İsrail'in Filistin'deki soykırıma yönelik saldırı ve işgaline karşı ABD, Batı dünyası üç maymun görevine devam ediyor.



ABD Başkanı Joe Biden

Ukrayna- Rusya: "Siviller katledildi. Ukrayna'da yaşananlar savaş suçundan daha aşağı bir şey değildir." Filistin- İsrail: "Masumların öldürüldüğüne eminim. Bu savaş açmanın bedeli. Filistinlilerin kullandığı rakamlara güvenmiyorum."

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak

Ukrayna- Rusya: "Ukraynalı sivilleri korumak adına 50 milyon sterlinlik yardım paketi hazırladım." Filistin- İsrail: "İsrailli sivillerin zarar görmemesi için adımlar attığını biliyorum. Dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz ve sizin kazanmanızı istiyoruz."

Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Ukrayna-Rusya: "Rusya savunmasız sivil nüfusa füze atarak uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ediyor." Filistin- İsrail: "Almanya hükümeti ve parlamentosu İsrail'in yanında. Alman tarihi, bize İsrail'in güvenliğini destekleme sorumluluğu yüklüyor."

Hollanda Başbakanı Mark Rutte

Ukrayna- Rusya: "Rusya'nın barbarca saldırıları kayıplara neden oluyor. Milyonlarca insanı elektriksiz bıraktı." Filistin- İsrail: "Saldırıyı savuşturmak ve güvenliğinizi tesis etmek için yaptıklarınıza saygı duyuyorum."

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

Ukrayna- Rusya: "Rusya'nın saldırıları terördür." Filistin- İsrail: "İsrail ile dayanışma içinde olmakta çelişki yok."