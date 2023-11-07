Haberler Yaşam Haberleri Batı’dan Ukrayna ve Filistin’e iki ayrı tutum! Ukrayna’ya yas, Filistin’e pas...
Giriş Tarihi: 7.11.2023 11:17 Son Güncelleme: 7.11.2023 11:34

Batı’dan Ukrayna ve Filistin’e iki ayrı tutum! Ukrayna’ya yas, Filistin’e pas...

İsrail’in Filistin’deki soykırıma yönelik saldırı ve işgaline karşı ABD, Batı dünyası üç maymun görevine devam ediyor. ABD Başkanı Biden, Hollanda Başbakanı Rutte, İngiltere Başbakanı Sunak, Almanya Başbakanı Scholz, AB Komisyon Başkanı Ursula Von Der Leyen gibi Batılı birçok lider, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna’nın yanında durup sivil kayıpları vurgulayarak Rusya’yı savaş suçu işlemekle itham etmesi hafızalarda tazeliğini koruyor. Ancak aynı isimler konu Filistinli sivil kaybı ve İsrail’in işlediği savaş suçları olunca İsrail’i aklayarak Filistin’de alınan masum canları görmezden gelmeyi tercih ediyorlar. İşte isim isim söylem farkı:

Batı’dan Ukrayna ve Filistin’e iki ayrı tutum! Ukrayna’ya yas, Filistin’e pas...

İsrail'in Filistin'deki soykırıma yönelik saldırı ve işgaline karşı ABD, Batı dünyası üç maymun görevine devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden
Ukrayna- Rusya: "Siviller katledildi. Ukrayna'da yaşananlar savaş suçundan daha aşağı bir şey değildir." Filistin- İsrail: "Masumların öldürüldüğüne eminim. Bu savaş açmanın bedeli. Filistinlilerin kullandığı rakamlara güvenmiyorum."

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak
Ukrayna- Rusya: "Ukraynalı sivilleri korumak adına 50 milyon sterlinlik yardım paketi hazırladım." Filistin- İsrail: "İsrailli sivillerin zarar görmemesi için adımlar attığını biliyorum. Dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz ve sizin kazanmanızı istiyoruz."

Almanya Başbakanı Olaf Scholz
Ukrayna-Rusya: "Rusya savunmasız sivil nüfusa füze atarak uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ediyor." Filistin- İsrail: "Almanya hükümeti ve parlamentosu İsrail'in yanında. Alman tarihi, bize İsrail'in güvenliğini destekleme sorumluluğu yüklüyor."

Hollanda Başbakanı Mark Rutte
Ukrayna- Rusya: "Rusya'nın barbarca saldırıları kayıplara neden oluyor. Milyonlarca insanı elektriksiz bıraktı." Filistin- İsrail: "Saldırıyı savuşturmak ve güvenliğinizi tesis etmek için yaptıklarınıza saygı duyuyorum."

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
Ukrayna- Rusya: "Rusya'nın saldırıları terördür." Filistin- İsrail: "İsrail ile dayanışma içinde olmakta çelişki yok."

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Batı’dan Ukrayna ve Filistin’e iki ayrı tutum! Ukrayna’ya yas, Filistin’e pas...
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