Haberler Yaşam Haberleri Batman İzleme Sırası - Çıkış Tarihine Göre ve Kronolojik Sıralama İle Batman Serisi İzleme Sırası
Giriş Tarihi: 11.7.2023 11:43 Son Güncelleme: 11.7.2023 11:43

Batman İzleme Sırası - Çıkış Tarihine Göre ve Kronolojik Sıralama İle Batman Serisi İzleme Sırası

Batman izleme sırası doğru olduğunda filmin daha da ilginç geldiğini fark edeceksiniz. Çıkış tarihine göre ilerlendiğinde Batman film sırası da otomatik oluşacaktır. İlk ve son film arasında ciddi fark vardır. Görsel efektleri ve ses efektleri 2022 yılında çıkan filmde oldukça üst boyuttadır. Batman serisi kronolojik sırası, efektler haricinde filme daha geniş analiz yapabileceğimiz ortam hazırlar. Batman izlemeye nereden başlamalı için de ilk durağımız 1943 yılı olacaktır.

Batman İzleme Sırası - Çıkış Tarihine Göre ve Kronolojik Sıralama İle Batman Serisi İzleme Sırası

Batman izleme sırası, çıkış tarihine göre olan ve yıllar üzerinden belirtilen sıralamadır. Bu tür bir sıralamanın yapılması ve filmin sıralamaya göre izlenmesi, bakış açınızı değiştirecektir. Batman film sırası sayesinde filmi hangi yıldan itibaren izlemeniz gerekiyorsa görebilirsiniz. Böylece Batman izlemeye nereden başlamalı gibi bir düşünceniz varsa kendiliğinden cevaplanmış olur. Bu gidişatın sizlere katacağı çok şey vardır. Yani Batman serisi kronolojik sırası sadece yıllardan oluşmaz. Bu filmin nasıl geliştiğini de gösterir.

Batman İzleme Sırası

Süper kahramanları izlemeyi seven biri Batman karakterini muhakkak izlemiştir. İzlememişse de film listesine muhakkak eklemiştir. Batman karakteri süper kahraman olmakla birlikte uzun yıllardır sevilen bir karakter olmuştur. Özellikle çocukların ilgi duyduğu bir kahramandır. Sadece filmlerde değil gündelik eşyalar da bile bu karakteri görmeye başladık. Başarılı bir film olduğu analizini bu şekilde de çıkartabiliriz. Batman karakterinin bu başarıya ulaşması tek bir film ile olmamıştır. Böylece Batman filmlerini kronolojik sırayla belirtebiliriz.

Batman Film Sırası

Batman konulu filmleri film serisi gibi kabul edebiliriz. Batman karakterini canlandıran kişiler değişse de genel çerçevede filmlerin konusu benzerdir. Filmin konusunda Batman karakteri her zaman süper kahramandır. Kötüler ile savaşan bir karakterdir. Kötülerin kim olduğu, ne gibi kötülüklere sahip oldukları ise değişkendir. Batman film sırasında bu gibi detaylara da yer verilecektir. Çıkış tarihine göre belirtilecek Batman filmleri, bizlere doğrudan kronolojik sırayı da verecektir.

Çıkış Tarihine Göre Batman Filmleri

Batman serisini çıkış tarihine göre ele aldığımızda sadece yıllarının ne olduğunu görmeyiz. Batman serisindeki filmleri sırası ile izlediğimizde serinin teknoloji ile geliştiğine de şahit oluruz. Görsel efektlerinin git gide geliştiğini ve bizleri daha da etkilediğini görürüz. Görsel efektlere bir de ses efektleri eklenince, film 3D kalitesinde olmaya başlamıştır. Sanki film içinde biz de varız gibi hissetmeye başlamışızdır. Batman film serisi kronolojik sıra ile belirtilecektir. Böylece konuya daha da detaylı olacaktır.

Kronolojik Sıralama ile Batman Serisi

Batman serisinin kronolojik sırasındaki ilk durağımız, 1943 yılında çıkan Batman adlı filmdir. Serinin geriye kalan kronolojik sıralaması ise şu şekildedir:

  • 1949 yılında çıkan Batman and Robin filmi.
  • 1966 yılında çıkan Batman: The Movie filmi.
  • 1989 yılında çıkan Batman filmi
  • 1992 yılında çıkan Batman Returns filmi.
  • 1993 yılında çıkan Batman: Mask of the Phantasm filmi.
  • 1995 yılında çıkan Batman Forever filmi.
  • 1997 yılında çıkan Batman and Robin filmi.
  • 2005 yılınca çıkan Batman Begins filmi.
  • 2008 yılında çıkan The Dark Knight filmi.
  • 2012 yılında çıkan The Dark Knight Rises filmi.
  • 2016 yılında çıkan Batman V Superman: Dawn of Justice filmi.
  • 2016 yılında çıkan Suicide Squad filmi.
  • 2017 yılında çıkan Justice League filmi.
  • 2017 yılında çıkan The Lego Batman Movie filmi.
  • 2021 yılında çıkan Zack Snyder's Justice League filmi.
  • Son olarak 2022 yılında çıkan The Batman filmi.

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Batman İzleme Sırası - Çıkış Tarihine Göre ve Kronolojik Sıralama İle Batman Serisi İzleme Sırası
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