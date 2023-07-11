Batman İzleme Sırası - Çıkış Tarihine Göre ve Kronolojik Sıralama İle Batman Serisi İzleme Sırası

Batman izleme sırası, çıkış tarihine göre olan ve yıllar üzerinden belirtilen sıralamadır. Bu tür bir sıralamanın yapılması ve filmin sıralamaya göre izlenmesi, bakış açınızı değiştirecektir. Batman film sırası sayesinde filmi hangi yıldan itibaren izlemeniz gerekiyorsa görebilirsiniz. Böylece Batman izlemeye nereden başlamalı gibi bir düşünceniz varsa kendiliğinden cevaplanmış olur. Bu gidişatın sizlere katacağı çok şey vardır. Yani Batman serisi kronolojik sırası sadece yıllardan oluşmaz. Bu filmin nasıl geliştiğini de gösterir.

Batman İzleme Sırası

Süper kahramanları izlemeyi seven biri Batman karakterini muhakkak izlemiştir. İzlememişse de film listesine muhakkak eklemiştir. Batman karakteri süper kahraman olmakla birlikte uzun yıllardır sevilen bir karakter olmuştur. Özellikle çocukların ilgi duyduğu bir kahramandır. Sadece filmlerde değil gündelik eşyalar da bile bu karakteri görmeye başladık. Başarılı bir film olduğu analizini bu şekilde de çıkartabiliriz. Batman karakterinin bu başarıya ulaşması tek bir film ile olmamıştır. Böylece Batman filmlerini kronolojik sırayla belirtebiliriz.

Batman Film Sırası

Batman konulu filmleri film serisi gibi kabul edebiliriz. Batman karakterini canlandıran kişiler değişse de genel çerçevede filmlerin konusu benzerdir. Filmin konusunda Batman karakteri her zaman süper kahramandır. Kötüler ile savaşan bir karakterdir. Kötülerin kim olduğu, ne gibi kötülüklere sahip oldukları ise değişkendir. Batman film sırasında bu gibi detaylara da yer verilecektir. Çıkış tarihine göre belirtilecek Batman filmleri, bizlere doğrudan kronolojik sırayı da verecektir.

Çıkış Tarihine Göre Batman Filmleri

Batman serisini çıkış tarihine göre ele aldığımızda sadece yıllarının ne olduğunu görmeyiz. Batman serisindeki filmleri sırası ile izlediğimizde serinin teknoloji ile geliştiğine de şahit oluruz. Görsel efektlerinin git gide geliştiğini ve bizleri daha da etkilediğini görürüz. Görsel efektlere bir de ses efektleri eklenince, film 3D kalitesinde olmaya başlamıştır. Sanki film içinde biz de varız gibi hissetmeye başlamışızdır. Batman film serisi kronolojik sıra ile belirtilecektir. Böylece konuya daha da detaylı olacaktır.

Kronolojik Sıralama ile Batman Serisi

Batman serisinin kronolojik sırasındaki ilk durağımız, 1943 yılında çıkan Batman adlı filmdir. Serinin geriye kalan kronolojik sıralaması ise şu şekildedir: