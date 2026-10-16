Batman merkezli 13 ilde operasyon: Yasa dışı bahise darbe! 80 tutuklama

SUÇ GELİRLERİ FİNANSAL SİSTEME SOKULDU

Şüphelilerin, yasa dışı bahis gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesi ve gizlenmesine teknik destek sağladıkları, elde edilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları tespit edildi. Operasyonda; hesaplarında 8,5 milyar lira para hareketliliği tespit edilen 102 şüpheli yakalandı. Çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonun ardından daha önce belirlenen 102 kişilik hedef liste genişletilerek toplam 17 şüpheli daha yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 80'i tutuklandı, 39'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör