Türkiye’de yasa dışı bahise darbe! Peş peşe operasyonlar... Yaklaşık 15 milyar TL’lik para trafiği, 136 gözaltı

Soruşturmanın fitilini Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporu ateşledi. MASAK ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı derinlemesine mali analizlerde; şahıs ve şirket hesapları üzerinden devasa boyutlarda bahis ve kumar kaynaklı para transferleri yapıldığı belirlendi. İncelemelerde, aralarında organik bir bağ bulunmayan 11 ayrı şirketin sahibi konumundaki 36 şüpheli tek tek tespit edildi.

Batman, İstanbul, Ankara, Muğla, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Konya, Bilecik, Malatya, Iğdır ve Bitlis'te yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 8,5 milyar lira hesap hareketliliği tespit edilen 102 şüpheli yakalandı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında ise yasa dışı bahis ve kumar sitelerine finans sağlayan dev şebeke çökertildi. 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hesaplarda 6,2 milyar lirayı aşan şüpheli para trafiği tespit edildi.

SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ

Yakalanan şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine teknik destek sağladıkları, yasa dışı bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları tespit edildi.

722 BİN İŞLEMDE 6,2 MİLYAR LİRALIK TRAFİK

Siber uzmanların 2023-2025 yılları arasındaki hesap hareketleri üzerinde yaptığı detaylı incelemede adeta kan donduran bir bilanço ortaya çıktı. Şüphelilerin şahsi ve şirket hesaplarında tam 722 bin 235 ayrı işlemde toplam 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 TL tutarında devasa bir para trafiği gerçekleştiği saptandı.

ARAMALARDA CEPHANELİK VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra, 5 gram esrar maddesi ile 95 adet 9x19 mm ve 25 adet 7,65 mm çapında fişek ele geçirilerek el konuldu. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, dev vurgunun tüm yönleriyle aydınlatılması ve suç şebekesinin tamamen çökertilmesine yönelik soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı yasa dışı bahis tuzağından korumak için siber suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör