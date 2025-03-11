Batman’a Alman gelin: Bana prenses gibi hissettiriyor!

Ailem için kimin nereli olduğu veya kimliğinin ne olduğunun hiçbir önemi olmadı. Her zaman bu konuda beni desteklediler. Bunun için mutluyuz. Malena'nın ailesi burada olmamasına rağmen onların eksikliğini hissettirmedi. Her zaman sıcak davrandılar. Onlar bizim adımıza çok mutlu. Hamburg'da kurulu bir düzeni var. Ailesi tamamen orada.