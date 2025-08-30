Batman’da 15 yaşındaki genç su kanalında boğuldu

Cesur Avcı serinlemek amacıyla köyden geçen su kanalına girdi. Kısa süre sonra akıntıya kapılan Avcı, çevrede bulunan vatandaşların gözleri önünde kayboldu. Olayı fark eden köylüler, kendi imkânlarıyla yaptıkları arama sonucu Avcı'nın cansız bedenine ulaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Avcı'nın cenazesi, otopsi işlemleri işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, gencin ölümü köyde büyük üzüntüye neden oldu.