'BİR ANNE AYNI GÜN 2 EVLADINI TOPRAĞIN ALTINA VERDİ'

Batman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasında silahı kullandığı belirlenen Mehmet Fırat Çelik'in tutukluluk halinin devamına karar verilirken, Aydın ve Ferhat Çelik ise adli kontrolle tahliye edildi.

Aile avukatı Esra Ülger, adliye çıkışında İnsel ailesiyle birlikte yaptığı açıklamada dosyada tahliyeyi gerektirecek somut bir delil olmamasına rağmen heyet tarafından verilen tahliye kararına itiraz ettiklerini ancak reddedildiğini ifade ederek, "Olay yerinde İnsel ailesinden 4 kardeşten ikisi öldürülmüş, iki kardeş ise hayati tehlike geçirecek şekilde ağır yaralanmıştır. Olayı gerçekleştiren 3 sanıktan 3'ü de tutuklanmış ve 2'nci celsede sanıklardan ikisi hiçbir somut delil gözetilmeksizin tahliye edilmişlerdir. Tutuklanmaları yönünde talebimiz olmuştur. Bu talebimiz reddedilmiştir.

Sanıkların hangi somut delile dayanılarak tahliye edildiklerini sormamıza rağmen, dosyada hiçbir somut delil yokken tahliyelerine karar verilmiştir. Verilen bu karar sonucu adalet arayışı için gelen aile yıkılmış durumda. Bir anne aynı gün 2 evladını toprak altına vermiş, 2 oğlu da ağır şekilde yaralanmıştır ve Murat İnsel öldürülmeseydi bir hafta sonra düğünü olacaktı."

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör