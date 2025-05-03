Batman’da 52 yıllık husumet barışla sonlandı

Tımoklular Derneği Başkanı Ferhat Bayındır'ın yanı sıra kanaat önderleri Hamit Acet, Abdullah Adlığ ve Ayhan Acer'in girişimleriyle barış süreci başlatıldı. Tarafların uzlaştırılması için yaklaşık 15 gün süren yoğun görüşmeler yapıldı.

KUR'AN-I KERİM ALTINDAN GEÇİLEREK BARIŞ SAĞLANDI

Batman Tımoklular Derneği'nde düzenlenen barış töreninde iki aile fertleri bir araya gelerek önce tokalaştı ardından Kur'an-ı Kerim'in altından geçti.

Törende konuşan köy sakinlerinden Mehmet Halim Öztekin, "52 yıl önce ben çocuktum. Olay hepimizi derinden etkilemişti. Bugün bu barışın sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Aile üyelerinden Ahmet Aslangiray ise, "Derneğimizin ve akil insanların öncülüğünde sağlanan bu barış bizim için çok kıymetli. Taraflar sağduyulu davrandı ve 52 yıllık sorun çözüldü" ifadelerini kullandı.

"ÖRNEK BİR UZLAŞIYA İMZA ATTIK"

Tımoklular Derneği Başkanı Ferhat Bayındır da yaptığı açıklamada, "Derneğimize mensup iki ailemiz arasında yıllardır süren bir husumet vardı. Bu barış, hem köyümüz hem de ilimiz için örnek bir adım oldu. Katkı sunan tüm büyüklerimize teşekkür ediyorum" dedi.