Batman’da 60 yaşındaki kişi merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti

Olay, saat 14.00 sularında Petrolkent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Tuna, apartman merdivenlerinden inerken dengesini kaybederek yuvarlandı.

Giriş kapısı önünde Mehmet Tuna'yı hareketsiz halde gören apartman sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tuna'yı düştüğü yerde ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerinin tüm çabalara rağmen Tuna olay yerinde hayatını kaybetti. Tuna'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.