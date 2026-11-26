Kaza, akşam saatlerinde Sason-Kozluk kara yolunda meydana geldi. Mehdi A. yönetimindeki 34 GDC 844 plakalı hafif ticari araç, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yamacın ortasındaki çalılığa takılarak durabilen araçtaki sürücü ile Ferdi S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalelerinin ardından yaralılar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör