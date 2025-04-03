Batman’da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Batman Güneykent Mahallesi'nde 23.30 sıralarında yürüyen Cihan Taşar, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Taşar için çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Taşar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Taşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.