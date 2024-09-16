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Giriş Tarihi: 16.9.2024 23:45

Batman'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Batman’da yarıştıkları iddia edilen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Batman’da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Batman'da Güney Çevreyolu üzerinde yarıştıkları iddia eden ikisi de BMW marka 33 AGA 272 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan otomobiller, bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak durabildi.

1'İ AĞIR 3 YARALI

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan iki kişiyi güçlükle çıkardı. Kazada yaralanan 2'si ağır 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Muhammed Furkan Ergül (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Batman-Diyarbakır yolu, araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Batman'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
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