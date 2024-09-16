Batman’da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

1'İ AĞIR 3 YARALI

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan iki kişiyi güçlükle çıkardı. Kazada yaralanan 2'si ağır 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.