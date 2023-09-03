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Giriş Tarihi: 3.9.2023 13:25

Batman’da feci ölüm! İş makinasının altında can verdi

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyünde 15 yaşındaki çocuk, el freni çekilmeyen iş makinasının altında kalarak hayatını kaybetti.

İHA
Batman’da feci ölüm! İş makinasının altında can verdi
Olay, dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs el frenini çekmeyi unutarak park ettiği iş makinesinin başından ayrıldıktan sonra hareketlenen araç, sürüklenmeye başladı. O esnada iş makinesinin önünde bulunan 15 yaşındaki Efe Karataş, duvar ile iş makinesi arasında sıkışarak ağır yaralandı.
Durumu gören yakınlarının müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılan talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazanın yaşandığı yere sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan talihsiz gencin cansız bedeni yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Batman’da feci ölüm! İş makinasının altında can verdi
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