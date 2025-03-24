Batman’da Ilısu Barajı’nda bot alabora oldu! 1 ölü

Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki İsmail Kofan ve arkadaşı 56 yaşındaki Mehmet Eren, öğle saatlerinde Ilısu Barajı'na giderek yanlarında getirdikleri bot ile balık tutmak istedi. Ancak bir süre sonra botun alabora olması sonucu iki arkadaş baraj gölüne düştü.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak sudan çıkartılan İsmail Kofan, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınırken, akıntıya kapılan Mehmet Eren ise gözden kayboldu. Batman Belediyesi'ne bağlı itfaiye dalgıç ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından talihsiz adamın cansız bedenini sudan çıkardı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.