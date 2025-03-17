Batman’da kavgayı ayırmaya çalışan genç canından oldu

Olay, saat 18.00 sıralarında Batman Oto Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebeple iki esnaf arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. O sırada tarafları ayırmaya çalışan Yakup Yürek, pompalı tüfekten çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU, ANCAK KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yürek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yürek'in cenazesi otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karışan şahısları belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.