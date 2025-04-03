Batman’da kaza can aldı!

Batman-Hasankeyf yolu Urganlı Köyü'nde gerçekleşti. 36 yaşındaki Rıdvan B. yönetimindeki otomobil, Hasankeyf yönünde refüje çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Rıdvan B. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrol edilirken, ağır yaralanan Hüseyin Sünger ise ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sünger, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Sünger'in cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.