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Giriş Tarihi: 3.4.2025 13:06 Son Güncelleme: 3.4.2025 13:13

Batman’da kaza can aldı!

Batman-Hasankeyf yolunda önceki akşam meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 36 yaşındaki Hüseyin Sünger, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Batman’da kaza can aldı!

Batman-Hasankeyf yolu Urganlı Köyü'nde gerçekleşti. 36 yaşındaki Rıdvan B. yönetimindeki otomobil, Hasankeyf yönünde refüje çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Rıdvan B. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrol edilirken, ağır yaralanan Hüseyin Sünger ise ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sünger, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Sünger'in cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Batman’da kaza can aldı!
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