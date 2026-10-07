Batman’da korkunç kaza! Otomobil bahçeye daldı: Yaralılar var!

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılırken, 1 yaralı ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

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