Batman’da korkunç kaza! Otomobil bahçeye daldı: Yaralılar var!

Gercüş ilçesine bağlı Kesiksu köyü mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bahçeye girdi. Kazada araç içerisinde bulunan T.Y., M.Y., U.Y., A.Y. ve E.Y. yaralandı.
5 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılırken, 1 yaralı ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.