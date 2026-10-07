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Giriş Tarihi: 7.10.2026 09:00

Batman’da korkunç kaza! Otomobil bahçeye daldı: Yaralılar var!

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bahçeye dalarken korkunç olayda yaralıların olduğu öğrenildi. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Batman’da korkunç kaza! Otomobil bahçeye daldı: Yaralılar var!
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Gercüş ilçesine bağlı Kesiksu köyü mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bahçeye girdi. Kazada araç içerisinde bulunan T.Y., M.Y., U.Y., A.Y. ve E.Y. yaralandı.

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılırken, 1 yaralı ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BATMAN #KAZA

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Batman’da korkunç kaza! Otomobil bahçeye daldı: Yaralılar var!
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